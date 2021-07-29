Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Интенсивность ливневых дождей, прошедших в Петербурге и пригородах вечером в среду, 28 июля, в некоторых районах города превысила расчетные значения более чем в 2,5 раза, сообщили 29 июля в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Невском проспекте (архивное фото)

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Аномально сильный дождь был зафиксирован в Приморском, Колпинском, Московском, Курортном и Кронштадтском районах Петербурга.

«Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Кронштадтском районе — 19,06 мм за 20 минут. В остальных районах значения фиксировались от 10 до 19 мм за 20 минут», — подсчитали в Водоканале.

Там заверили, что система водоотведения города в целом справилась с приемом большого количества осадков. Точечные скопления воды на некоторое время образовались в Приморском районе, в частности, на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов, где один из горожан даже проплыл по луже на доске для серфинга.

За сутки на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило 57 жалоб на работу ливневой канализации, из них 26 — в северо-западной части города. Все заявки были оперативно отработаны специалистами 67 дежурных бригад предприятия. О скоплениях воды на дорогах можно сообщать по телефону (812) 305−09−09.