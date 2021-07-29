Новосибирск, 29 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Новосибирскую область продолжают поступать новые партии вакцины от коронавируса. С учётом сегодняшней партии вакцины с прошлых выходных регион получил более 41 тысячи доз различных вакцин от коронавируса.

Permkrai.ru Вакцинация

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«Сегодня мы получили ещё 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». Я уже подписал приказ о распределении этой партии. С сегодняшнего дня начнём развозить её в наши медицинские учреждения. Вакцинация идёт без сбоев, без перерывов», — рассказал в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 29 июля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Всего в Новосибирскую область поступило более 619 тысяч доз. Первым компонентом привиты более 570 тысяч человек, более 475 тысяч прошли полный курс вакцинации.