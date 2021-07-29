Токио, 29 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латвийскому дуэту Мартиньшу Плявиньшу и Эдгару Тоцсу во втором туре группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом 29 июля сообщает корреспондент.

katkaZV Пляжный волейбол

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Встреча завершилась со счётом 1:2 (21:13, 19:21, 11:15).

В первом туре российские спортсмены обыграли мексиканцев Джоса Гастона Гасиолу Лейву и Хосе Луиса Рубио Камарго со счётом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).

В третьем туре группового этапа Красильников и Стояновский сыграют с чешской парой Ондржей Перушич / Давид Швейнер. Матч пройдёт 31 июля.