Симферополь, 29 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Изменения в соотношении видов растительного и животного мира произошли в заповеднике «Лебяжьи острова» на северо-западе Крыма в связи с изменением солёности воды после перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом 29 июля сообщил журналистам старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

Хэтти Герц Пеликан

«Когда было много пресноводной рыбы, и кормовая база была побольше, соответственно, и пеликанов было больше. Если раньше их колонии насчитывали от 200 до 300 особей, то сейчас около 100», — цитирует его «Крыминформ».

»Раньше было больше куликовых: ходулочник, сорока. Сейчас есть, но меньше. Раньше, когда заливались рисовые чеки, они по ним ходили, доставали зёрнышки. Сейчас этих птиц меньше, и наблюдаются они в основном в июле, в августе», — добавил госинспектор.

Увеличение солёности воды повлияло и на флору Лебяжьих островов — с территории заповедника полностью исчезли камыши.

При этом за последний год в заповеднике отмечается рост более чем в два раза численности большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы.

Северо-Крымский канал был перекрыт властями Украины весной 2014 года. Отметим, что сумму ущерба, причинённого полуострову, в том числе с точки зрения экологии, в Крыму оценили в 1,5 трлн рублей.