Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовится к открытию крупнейший пункт вакцинации — в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте у Московского вокзала. Ежесуточно там планируют вакцинировать до одной тысячи человек. Об этом 29 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс «Галерея»

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По словам чиновника, ежедневно в Петербурге первично вакцинируют примерно по 12 тыс. человек, однако в последнее время наблюдается спад обращений за прививкой. По мнению Лисовца, это связано с тем, что многие горожане переболели ковидом, а полгода с момента выздоровления еще не прошло. Кроме того, взятые в начале лета темпы вакцинации уже охватили большую часть взрослого населения города, также, по его словам, «нет никаких мер принуждения граждан к вакцинации».

Вместе с тем, городские власти планируют открыть еще несколько пунктов вакцинации. В начале августа планируется открыть уличный шатёр у станции метро «Приморская» с пропускной способностью в 100 человек. Еще один крупный мобильный пункт вакцинации будет развернут в ТРК «Галерея» у станции метро «Площадь Восстания-2».

«Мы ведём работу по открытию достаточно мощного пункта вакцинации в ТРК «Галерея», с вакцинацией до тысячи человек в день, — заметил глава комздрава. — Отмечу, те мощности, которые мы в состоянии предоставить нашим горожанам, фактически достигли своего пика или движутся к этому».

Он уточнил, что открытие пунктов в «Галерее» осложняется нехваткой медицинского персонала, многие медики сейчас заняты в других пунктах или задействованы в первичном звене.