Джакарта, 29 июля 2021, 12:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна подвержена высокому риску стихийных бедствий, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Количество катастроф с каждым годом продолжает значительно увеличиваться.

«Частота и интенсивность также продолжают увеличиваться. Мы даже переживаем несколько стихийных бедствий одновременно», — заявил глава государства.

Землетрясения, например, в течение 2008−2016 годов происходили примерно 5000−6000 раз в год. В 2017 году число землетрясений увеличилось до 7169, а в 2019 году — 11 500.

Как сообщало ИА REGNUM, Hyundai Motor Group и ее партнер LG Energy Solution Ltd создадут совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей в Каваранге.

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