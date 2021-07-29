Джакарта, , 12:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна подвержена высокому риску стихийных бедствий, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Количество катастроф с каждым годом продолжает значительно увеличиваться.

«Частота и интенсивность также продолжают увеличиваться. Мы даже переживаем несколько стихийных бедствий одновременно», — заявил глава государства.

Землетрясения, например, в течение 2008−2016 годов происходили примерно 5000−6000 раз в год. В 2017 году число землетрясений увеличилось до 7169, а в 2019 году — 11 500.

Как сообщало ИА REGNUM, Hyundai Motor Group и ее партнер LG Energy Solution Ltd создадут совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей в Каваранге.

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