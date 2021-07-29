Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки COVID-19 не смогли победить 28 жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 июля.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 женщин в возрасте от 55 до 88 лет и 11 мужчин в возрасте от 35 лет до 91 года. Все ковид-пациенты имели несколько хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 140 жителей Ростовской области.