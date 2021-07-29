Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ростовской области обновлён суточный максимум заражений коронавирусом, следует из данных регионального оперштаба 29 июля. За сутки положительный результат теста на коронавирус получили 403 человека. Это на восемь случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 52 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростов в Ростове-на-Дону (163), Азовском (14), Аксайском (13) и Сальском (11) районах. Почти 20% заразившихся — люди старше 65 лет, 7,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 108 782 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 96 531 носитель инфекции.