Симферополь, 29 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Проект Государственного центра детского театрального искусства, который планируется построить в Симферополе, до сих пор не получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Вопрос обсуждался 29 июля на совещании о реализации инфраструктурных проектов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В прошлом году был заключен госконтракт на корректировку проектно-сметной документации, данная работа была выполнена, объект был загружен в федеральную государственную экспертизу и все замечания мы устранили за исключением невозможности выдать нам положительное заключение по достоверности сметной стоимости», — цитирует «Крым 24» министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова.

В связи с тем, что замечание требует разъяснения федерального министерства строительства, в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина было направлено соответствующее письмо.

Новое здание театра кукол в Симферополе должны были ввести в эксплуатацию ещё в декабре 2019 года. Стоимость заключенного с подрядчиком (компанией «Меандр») контракта составила около миллиарда рублей. В марте 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что сроки сдачи объекта сорваны. В апреле 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 1,5 млн рублей при реставрации здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, подрядчиком которого также являлась компания «Меандр». В сентябре 2020 года правительство контракт с компанией «Меандр» был расторгнут. Тогда же было объявлено о новом контракте на корректировку проектно-сметной документации».

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