Москва, 29 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В России лидером среди самых надежных страховых компаний стала группа «СОГАЗ» с кредитным рейтингом от S&P на уровне BBB. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страховой полис ОСАГО

Также в десятку вошли компании «Альянс», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Сбербанк страховые жизни», «Согаз-жизнь», «Сбербанк страхование», «Альянс жизнь» и «ВТБ Страхование».

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалось наличие оценки компании международными рейтинговыми агентствами (S&P, Fitch) или рейтинг от российских агентств (АКРА, НКР, «Эксперт РА»), а также размер собранной премии.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатейшим госслужащим в России по итогам пандемийного 2020 года, по версии журнала Forbes, стал депутат законодательного собрания Челябинской области, президент «Южуралзолота» Константин Струков. В прошлом году он заработал более 8,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году его доход составил 5,1 млрд рублей.

Читайте также: Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших чиновников и депутатов России