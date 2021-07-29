Курск, 29 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Курской области 29 июля зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 46 тыс. 72 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 180 пациентов, в том числе 141 — за последние сутки.