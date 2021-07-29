Москва, 29 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В России организация вакцинации от COVID-19 была правильной. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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«В целом организация вакцинации [на территории России] была правильной», — сказал Тимаков.

По его словам, со стороны властей в плане организации «сделано все грамотно, но люди не воспользовались возможностью» вакцинации.

Специалист напомнил, что в рамках вакцинации приоритет отдавался пожилым лицам и людям, подверженным риску заражения коронавирусом на работе.

Тимаков подчеркнул, что часть населения проявила сознательность и уже проходит ревакцинацию от COVID-19, а другая часть увидела мнимую стабилизацию ситуации с коронавирусом и не стала вакцинироваться, и именно поэтому Россия столкнулась с новой волной коронавируса.