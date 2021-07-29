Токио, 29 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Уго Умбером в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

si.robi Карен Хачанов

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Хачанов 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, семь ошибок на подаче и один брейк.

В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия).