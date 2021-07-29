Белгород, 29 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Белгородской области 29 июля выявлен 141 носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались шесть ковид-пациентов, в том числе житель Красноярского края 1954 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 4 843 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Всего в Белгородской области COVID-19 зарегистрирован у 44 306 жителей. Справился с заболеванием 39 341 человек, в том числе 113 выписаны за истекшие сутки. В стационарах находятся 1 311 пациентов, лечатся амбулаторно 2 772 человека, соблюдают самоизоляцию 10 965 белгородцев. С начала пандемии от осложнений при коронавирусе скончались 882 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 627 549 человек. Завершили курс прививок 486 736 жителей.