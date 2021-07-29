Канберра, 29 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Мэр городского совета Камберленда Стив Кристу раскритиковал последние ковид-ограничения, объявленные властями австралийского штата Новый Южный Уэльс 29 июля, заявив, что положение в районе Большого Сиднея «начинает напоминать коммунистическую диктатуру» при премьер-министре Глэдис Бережиклян. Об этом 29 июля сообщил новостной портал News.com.au.

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Напомним, что ранее Кристу назвал продления локдауна в Сиднее и его многочисленных окрестных городах «армагеддоном».

»Это начинает уже напоминать коммунистическую диктатуру — то, о чем мы даже и представить себе не могли в свободной и процветающей Австралии», — заявил Кристу в ходе пресс-конференции.

Мэр Камберленда также отметил, что все меры, к которым прибегло правительство Бережиклян, до сих «не срабатывали».