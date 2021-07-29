Краснодар, 29 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Вопросы предоставления льготных бюджетных кредитов обсуждались в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин 29 июля, находясь с поездкой в Краснодаре. Заседание состоялось в режиме селектора, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Хуснуллин сообщил, что Правительство России утвердило правило предоставления льготных бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры, на эти цели до 2024 года выделено 500 млрд рублей.

«До 1 октября 2021 года мы должны получить от регионов заявки по всем планируемым проектам. Времени мало, это не простая задача. Прошу глав субъектов серьезно отнестись к ее выполнению. Средства можно направить на ремонт и строительство дорог, коммунальных сетей, создание технопарков, развитие туристической сферы и все то, что будет в течение 15 лет давать возврат налоговых поступлений. Это лишь первый шаг развития регионов. В дальнейшем также планируем выделять дополнительные средства», — сказал Хуснуллин.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил по итогам совещания, что Краснодарскому краю определили один из самых больших лимитов льготных бюджетных кредитов среди всех регионов России.

Марат Хуснуллин 29 июля находится с поездкой в Краснодарском крае — Кубань стала первым регионом, который он посетил в качестве куратора ЮФО. В планах поездки совещание с главами субъектов ЮФО и встреча с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, осмотр строительства крупнейшей на Юге России школы и дублера Яблоновского моста в Краснодаре.