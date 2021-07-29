Сидней, Австралия, 29 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Полиция Сиднея обнародовала фотографии четырех мужчин, которых правоохранители просят опознать, после того как в минувшие выходные в Сиднее состоялись акции протеста против введенного в городе локдауна. Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

Robert Bonet Протест

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На опубликованных изображениях видно, как дебоширы бросают в полицейских уличные горшки с цветами. Пострадавшими стражами правопорядка стали члены конного отряда, которые пришли на помощь другому полицейскому, отбивавшемуся от толпы.

Напомним, что 24 июля тысячи протестующих незаконно собрались в деловом районе Сиднея, чтобы выразить свое несогласия действиями властей, вводящих жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса.

В полиции Сиднея также предупредили, что следователи «отслеживают каждое сообщение», касающееся тех граждан, которые нарушили закон и приняли участие в акции протеста.