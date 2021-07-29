Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Петербурге сформирована иммунная прослойка к COVID-19 среди переболевших и вакцинированных, общая доля которой приближается к 65%. Об этом 29 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, в настоящий момент в городе вакцинировано более 1,2 млн горожан хотя бы первым компонентом вакцины. Полностью прошли вакцинацию более 941 тыс. петербуржцев.

«Общая доля переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных приблизилась к 65%», — пояснил он.

Ежедневно в городе на Неве первично вакцинируется более 12 тыс. петербуржцев.