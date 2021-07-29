Токио, 29 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа в столице Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, было выявлено 3685 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Это 29 июля следует из обнародованных администрацией Токио данных статистики.

Токио

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При этом 27 июля, во вторник и 28 июля, в среду, в японской столице также было выявлено рекордное число носителей коронавируса — 2848 и 3177 случаев за сутки соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 24 новых носителей коронавируса.