Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 1925 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 29 июля в федеральном оперштабе. Это на семь случаев больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге сохраняется без каких-либо резких изменений в ту или другую сторону. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 524 895 случаев заражения коронавирусом.

От COVID-19 с марта 2020 года скончались 19 104 человека, в том числе 64 смерти были констатированы за последние сутки, это на четыре случая меньше, чем днём ранее. Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.

Выздоровели в Петербурге за всё время 499 725 человек, из них за последние сутки выписаны по выздоровлению 1987 человек. Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 243 человека.