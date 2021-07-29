Тбилиси, , 11:51 — REGNUM Выход правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля между властями страны и оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в Грузии, не является отказом от курса Тбилиси на евроинтеграцию. Об этом 29 июля в эфире телеканал «Пирвели» заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Давид Залкалиани Mfa.gov.ge

Ведущий канала, общаясь с министром, отметил, что соглашение было подписано при участии иностранных партнёров, в том числе личное участие принял председатель Европейского совета Шарль Мишель. Журналист заявил, что «Грузинская мечта» «кинула» Евросоюз.

«Говорите нормально. Это не значит «кинуть». Не надо нервничать. Мы всё подробно объясним. Никакого российского сценария нет». — сказал Залкалиани.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

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