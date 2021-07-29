Кабул, 29 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Сильное наводнение в Афганистане унесло жизни порядка полутора сотен человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал 1TV.

Aufgang Наводнение в Перу

Стихия разбушевалась в ночь на 29 июля в провинции Нуристан на востоке Афганистана в уезде Камдеш, расположенном у границы с Пакистаном.

Глава провинциального совета Саидулла Нуристани сообщил, о почти 150 человек погибших в результате наводнения, вызванного проливным дождём. По его словам, деревня, оказавшаяся во власти стихии, была полностью разрушена. Нуристани добавил, что этот район находится под контролем талибов (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь представитель министерства по чрезвычайным ситуациям страны подтвердил данные о 100 погибших. По информации ведомства, в результате паводка было разрушено не менее 60 жилых домов.