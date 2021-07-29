Канберра, 29 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Почти 40% жителей Австралии, имеющие право на вакцинацию от COVID-19, сделали первую дозу вакцины. Всего в стране поставлено более 11,8 миллиона прививок. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая 29 июля на пресс-конференции.

Ruzaregion.ru Вакцина

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Вчера, 28 июля, службы здравоохранения Австралия побили новый рекорд, поставив более 201 400 прививок от COVID-19 за 24 часа. 18% населения страны старше 15 лет являются полностью привитыми.

Хант в ходе пресс-конференции также пообещал, что в ближайшее время в стране будет одобрена вакцина производства Moderna. По его словам, препарат находится «на заключительных стадиях одобрения».