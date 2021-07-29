Екатеринбург, 29 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили новые 499 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний прирост — максимальный с начала пандемии COVID-19 в области. Предыдущий антирекорд был установлен 22 июля 2021 года (495 носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки).

100 новых ковид-пациентов проживают в Екатеринбурге, остальные 399 человек — в других муниципалитетах. Всего подтверждено 106 402 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе начали прививать вакциной «Спутник Лайт».