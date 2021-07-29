Москва, 29 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 июля оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Днём ранее в городе выявили 2445 случаев заражения. Таким образом, общее число заражений, подтверждённое исследованиями, составляет 1 499 131.

По суточному приросту Москва находится на первом месте в России среди регионов, опережая своих ближайших преследователей — Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за сутки выявили 1925 и 1325 новых случаев соответственно.

«За сутки госпитализированы 984 человека, скончались 79 пациентов», — рассказали в штабе.