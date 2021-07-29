Москва, 29 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Власти развивающихся стран вынуждены вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса, что оборачивается замедлением их экономик и пересмотром прогнозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор «Центра исследований производительности» экспертного института ВШЭ Илья Воскобойников. Так он прокомментировал информацию о том, что МВФ ухудшил свои прогнозы по темпам роста развивающихся экономик Азии, но улучшил по развитым.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

«Тут важны два главных фактора. Во-первых, это успехи вакцинации в развитых экономиках, прибавляющие уверенности и определённости, и очень серьёзная ситуация в индийской экономике после локдауна», — сказал Воскобойников.

Во-вторых, как пояснил экономист, у развитых стран больше шансов удержать пандемию под контролем, нежели у развивающихся.

«Economist от 24 июля отмечает взрывной рост новых случаев дельта-варианта в Индонезии, Малайзии, Таиланде. Беспокойство вызывает Вьетнам. Ограничительные меры правительств приводят к замедлению экономик этих стран и пересмотру прогнозов. Не только МВФ, но и Азиатский банк развития (Asian Development Bank) снизил прогноз роста для Юго-Восточной Азии. Так что ситуация с пересмотром прогнозов вполне понятна и, к сожалению, не оптимистична», — подытожил Воскобойников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воскобойников объяснил, насколько реалистичны прогнозы МВФ о шестипроцентном росте мировой экономики.