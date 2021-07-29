Сидней, Австралия, 29 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Департамент Полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс обратился за помощью к силам обороны Австралии с целью ужесточения надзора за соблюдением локдауна, введенного на территории Большого Сиднея. Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в самом крупном городе Австралии продолжает ухудшаться в последние дни, несмотря на жесткие меры изоляции. Сегодня власти штата сообщили о новом рекорде по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — 239.

Комиссар Полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер заявил в ходе пресс-конференции, что правоохранители не справляются с «тысячами жалоб» от граждан, которые сообщают о случаях нарушения карантина.

Фуллер подтвердил, что обратился с запросом к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону о переброске в город 300 военнослужащих для патрулирования улиц и ловли нарушителей.