Анталья, Турция, 29 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В результате природного пожара в районе курортного города Манавгат в южной турецкой провинции Анталья погиб как минимум один человек. Об этом 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV.

skeezy Лесной пожар

«Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь еще есть в районе Аксеки, где погиб один человек», — сказал он.

Также Пакдемирли добавил, что на плотине Оймапынар в результате пожара оказались заблокированы десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что в турецкой провинции Анталья, согласно предварительным данным, из-за сильной жары произошел мощный лесной пожар, после которого за медпомощью обратились 62 человека.