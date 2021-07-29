Краснодар, 29 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июля. Накануне, 28 июля, сообщалось о 261 новом носителе инфекции. Среди заболевших за минувшие сутки — сразу 16 детей.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«В Краснодаре инфекцию выявили у 40 человек, в Динском районе — у 21. По 17 положительных тестов получили в Горячем Ключе и Белореченском районе, 15 — в Тимашевском районе, 13 — в Кореновском. По 11 случаев заболевания зафиксировали в Выселковском, Лабинском и Успенском районах, 10 — в Геленджике», — уточнили в оперативном штабе.

В курортном Сочи выявили семь случаев заражения, в Анапе — четыре.

С начала пандемии 58 524 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус. 47 050 пациентов выписаны с выздоровлением, скончались 4 137 человек. В стационарах остаются 2 954 пациента с ковидом, в том числе 110 в тяжёлом состоянии — 104 находятся на ИВЛ, ещё шесть на ЭКМО.