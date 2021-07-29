Токио, 29 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Вышедшие в финал олимпийского турнира российские рапиристки процитировали строки поэта Омара Хайяма после полуфинала с американками. Об этом 29 июля сообщает корреспондент.

Герберт Коул. Рисунок к стихам Хайяма. 1901. Омар Хайям

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После победы российские спортсменки прокричали строки Хайяма «Кто понял жизнь, тот не спешит», используя их как девиз.

Как сообщало ИА REGNUM, российские рапиристки вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио, обыграв сборную США со счётом 45:42.