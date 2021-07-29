Гётеборг, Швеция, 29 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Суд первой инстанции в Гётеборге признал местного медика виновным в мошенничестве, подлоге и подделке документов после того, как тот подписывал своим пациентам проездные документы для поездок за границу, не дожидаясь получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

valelopardo Врач выписывает справку

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В апреле 2020 года приговоренный к году лишения свободы медик основал свою частную компанию, которая предлагала проведение ПЦР-тестов в кротчайшие сроки. По версии обвинения, в общей сложности в клинике было проведено 120 ПЦР-тестов, семь из которых так и не были доведены до конца.

Однако вскоре конкуренты из других клиник и сами пациенты стали подозревать что-то неладное, поскольку время ожидания теста на коронавирус составляло всего два часа.

Отмечается, что в ходе судебного процесса осужденный свою вину так и не признал, настаивая, что все тесты были проведены до конца.