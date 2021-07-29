Стокгольм, 29 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. По мере того, как все больше жителей Швеции прививаются от COVID-19, ситуация с длинными очередями, которую можно было наблюдать на ранних этапах, уходит в прошлое. В свою очередь журналисты SVT связались с представителями администраций ленов и поинтересовались, как местные власти распределяют оставшиеся запасы вакцины, срок годности которых может истечь.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Так, например, власти Уппсалы приняли решение сократить время между введением двух доз. Теперь на получение второго компонента можно записаться уже через четыре недели.

Регион Сконе в настоящее время решил оставить интервал между дозами в шесть недель. Но по прошествии четырех недель есть возможность записаться на ревакцинацию.

У властей Вестра-Гёталанда планов по сокращению интервала между получением двух доз целом в семь недель пока нет. Однако в тех случаях, когда у вакцины истекает срок годности, поликлиника может связаться с пациентов и предложить получить второй компонент через пять недель.