Стокгольм, 29 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За последнюю неделю уровень распространения коронавируса инфекции в Стокгольме увеличился на 60%. Причиной этому стал «Дельта"-вариант, который все чаще поражает молодых людей, вернувшихся из-за границы. Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В свою очередь журналисты SVT решили узнать у молодых жителей столицы Швеции, что людям необходимо сделать, чтобы снизить распространение в городе коронавируса.

«Можно перестать ходить на вечеринки, где пьют алкоголь и где коронавирус распространяется активнее всего», — отметил один из интервьюируемых.

«Соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, все как обычно», — предложил другой молодой человек.

Отмечается, что в период с 19 по 25 июля в Стокгольме было выявлено свыше 1 000 случаев заражения коронавируса, что означает 60-процентное увеличение по сравнению с неделей ранее.