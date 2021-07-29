Москва, 29 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Владимир Стеклов госпитализирован в одну из больниц с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Стеклов и Ковтунец

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«Вчера актер пожаловался на высокую температуру и дыхательную недостаточность. Врачи приняли решение госпитализировать Стеклова в одну из столичных клиник», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что на данный момент актёр находится под наблюдением врачей.