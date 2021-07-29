Джакарта, 29 июля 2021, 11:17 — REGNUM В Индонезию прибили в общей сложности 330 военнослужащих Соединенных Штатов, сообщает издание Kontan.
Американские военнослужащие прибыли в аэропорт Палембанга для участия в совместных учениях Garuda Shield, которые являются крупнейшими военными учениями в истории сотрудничества между армиями Индонезии и США.
Совместные учения пройдут с 1 по 14 августа 2021 года в трех районах: Батураджа, Амбораванг и Макалисунг. Цель совместных учений — расширить сотрудничество и возможности солдат армии Индонезии и США.
В учениях будут задействованы 2246 военнослужащих индонезийской армии и 2282 военнослужащих армии США.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая открыл симпозиум, посвященный 30-летию диалога между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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