Симферополь, 29 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 381 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано накануне, 28 июля.

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Выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки признаны 395 крымчан, за тот же период зарегистрирована смерть ещё десяти пациентов с ковидом. На 29 июля амбулаторное лечение проходят 4 095 ковид-пациентов, в стационарах с коронавирусом и пневмонией находятся 3 200 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 59 061 случай заражения коронавирусом, выздоровели 50 094 человека, 1 733 пациента скончались.