Москва, 29 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Владимир Стеклов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщает телеграм-канал Mash.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Владимир Стеклов

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«Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. Он в «красной зоне», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным источника, накануне артиста госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких и добавляется, что, по словам медиков, Стеклов находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что на данный момент состояние певицы Марины Абросимовой, также известной под псевдонимом МакSим, продолжает быть тяжелым, однако у артистки наблюдается положительная динамика.