Спортсмен из Сан-Марино впервые в истории страны выиграл олимпийскую медаль
Токио, 29 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Спортсменка из Сан-Марино Алессандра Перилли завоевала первую олимпийскую медаль в истории страны. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Перилли стала третьей на олимпийском турнире по стендовой стрельбе в дисциплине «трап», набрав 29 очков, и выиграла бронзовую медаль.
Золото взяла словацкая спортсменка Зузана Штефечекова, установившая олимпийский рекорд (43 очка). Второй стала Кейл Браунинг с 42 очками.
Сан-Марино стало самой малонаселённой страной, спортсмен из которой смог выиграть медаль на летней Олимпиаде.