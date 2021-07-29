Токио, 29 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Спортсменка из Сан-Марино Алессандра Перилли завоевала первую олимпийскую медаль в истории страны. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Перилли стала третьей на олимпийском турнире по стендовой стрельбе в дисциплине «трап», набрав 29 очков, и выиграла бронзовую медаль.

Золото взяла словацкая спортсменка Зузана Штефечекова, установившая олимпийский рекорд (43 очка). Второй стала Кейл Браунинг с 42 очками.

Сан-Марино стало самой малонаселённой страной, спортсмен из которой смог выиграть медаль на летней Олимпиаде.