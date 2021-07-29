Брянск, 29 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Брянской области 29 июля подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, что на 17 меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 206 пациентов, зарегистрировано девять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 выявлен у 53 587 жителей. Справились с болезнью 48 610 человек. От осложнений скончались 782 пациента.

За минувшие сутки лаборатории проверили 2 426 тестов, всего выполнено 667 966 исследований на коронавирус.