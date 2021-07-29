Москва, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Граждане России не будут переходить на цифровой рубль до тех пор, пока не станут очевидны его преимущества перед уже существующими альтернативами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что почти половина жителей РФ оказались не готовы получать заработную плату в цифровых рублях.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Это может быть обусловлено тем, что граждане не знают, что такое цифровой рубль, и/или не доверяют новой форме национальной валюты из-за возможных рисков (например кибермошенничества), — сказала Левашенко. — Утилитарные преимущества цифрового рубля — доступ к кошельку через любой банк, снижение затрат по операциям, возможность пользоваться кошельком без доступа к Интернету — пока не всем известны, и, конечно, граждане не будут готовы перейти на незнакомый и непривычный тип представления валюты, если не будут очевидны его преимущества перед существующими альтернативами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что негативное отношение жителей РФ к цифровому рублю связано с недоверием населения к банковской системе.