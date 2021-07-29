Магадан, 29 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки COVID-19 в Магаданской области унёс жизни ещё двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За сутки выдано ещё 30 положительных тестов на коронавирус.

Всего на 29 июля на Колыме зарегистрировано 9558 носителей коронавируса, выздоровели 8792 человек, скончались — 153.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 323 (320 — накануне) положительных теста на COVID-19.