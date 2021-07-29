Москва, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В России заблокировали 976 сайтов, на которых размещались объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации», — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков, если ложная информация «привела к тяжким последствиям».

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Так, закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, группу медиков, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, задержали в Крыму. По данным полиции, должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма в период с марта по апрель 2021 года выдали сертификаты о вакцинации от коронавируса вакциной «ГамКовидВак» пяти гражданам, которые фактически вакцинацию не проходили.

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