Партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в ЛНР
Луганск, 29 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В ЛНР поступила партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник-Лайт». Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 29 июля в своём телеграм-канале.
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Вакцина «Спутник Лайт»
«Сегодня стартует запись на всеобщую вакцинацию», — добавил он.
Напомним, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР рассказали, что вакцину разгрузили на склад с соблюдением всех мер предосторожности.