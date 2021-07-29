Луганск, 29 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В ЛНР поступила партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник-Лайт». Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 29 июля в своём телеграм-канале.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

«Сегодня стартует запись на всеобщую вакцинацию», — добавил он.

Напомним, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР рассказали, что вакцину разгрузили на склад с соблюдением всех мер предосторожности.