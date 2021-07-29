Токио, 29 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли чешской паре Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой в полуфинале Олимпиады в Токио в парном разряде. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) marijana1 Теннис

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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 0:1 (6:10).

Российские спортсменки пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц пять эйсов, две ошибки на подаче и 1 из 2 брейков.

В финале Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами встречи Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).