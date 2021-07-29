Москва, 29 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Москва входит в число регионов-лидеров по уровню оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом 29 июля заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Москва один из немногих регионов, где сборы идут на высоком уровне и составляют порядка 98%, приближаемся к 99%», — сказал Бирюков.

Чиновник пообещал, что эта работа будет вестись системно. После этого он поблагодарил москвичей за своевременную оплату ЖКУ.