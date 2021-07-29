Москва, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Оргкомитет Олимпийских игр начал расследование ситуации, возникшей между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Токио. Об этом 29 июля сообщил представитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Carine06 Даниил Медведев

«Мы получили ответ от оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — сообщил РИА Новости представитель ОКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у российского теннисиста Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами».

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Медведев отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микс-зоны. Спортсмен также назвал журналиста провокатором.