Оргкомитет Олимпиады начал расследование провокации в адрес Медведева
Москва, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Оргкомитет Олимпийских игр начал расследование ситуации, возникшей между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Токио. Об этом 29 июля сообщил представитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у российского теннисиста Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами».
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Медведев отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микс-зоны. Спортсмен также назвал журналиста провокатором.