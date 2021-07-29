Пекин, 29 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И открыл симпозиум, посвященный 30-летию диалога между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в разгар подготовки к совместным военным учениям между Индонезией и США, сообщает CNN Indonesia.

Sidney KH Страны АСЕАН

«Китай и АСЕАН должны продолжать понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов друг друга», — заявил глава МИД Китая.

По словам Ван И, партнерство Китая и АСЕАН очень важно для поддержания мира и стабильности в регионе, содействия прогрессу и процветанию народов в регионе.

Напомним, ранее СМИ Китая сообщили о прибытии 330 американских военнослужащих в Палембанг (Индонезия) для участия в совместных военных учениях 1−14 августа 2021 года.