Американская гимнастка Байлз прокомментировала свой провал на Олимпиаде
Токио, 29 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала свой отказ от участия в многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом 29 июля она написала в Twitter.
Agência Brasil Fotografias
Симона Байлз
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«Выражение любви и поддержки, которые я получила, заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика», — написала Байлз.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байлз снялась с личного и командного многоборья на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем.