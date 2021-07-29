Москва, 29 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 81 лесной пожар на общей площади 1797 га. Об этом 29 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

bertknot Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.07.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1797 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Костромской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Иркутской и Новосибирской областей; в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях; в Республике Карелия, Удмуртской Республике и Башкирии; а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 246 лесных пожаров на общей площади 713 309 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5618 человек, 987 единицы техники и 32 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 63 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии по состоянию на утро 29 июля действует 144 природных пожара, за сутки ликвидировано семь на общей площади свыше 9 тыс. га.