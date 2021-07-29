МОК: рост COVID-19 в Японии не связан с Олимпиадой
Токио, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Фактов, указывающих на взаимосвязь между проведением Олимпийских игр в Токио и ускорением распространения COVID-19 в Японии, нет. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
По его словам, из 310 тыс. проведенных на ОИ тестов показатель выявления положительных случаев COVID-19 составил 0,02%.
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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 июля на территории столицы Японии, в которой проходят летние Олимпийские игры, выявили 3177 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.
Самое большое количество заразившихся SARS-CoV-2 из этого числа (1078) приходится на возрастную группу от 20 до 30 лет.